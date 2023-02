Quando se fala em inteligência artificial (IA) há quem remeta imediatamente para um cenário apocalíptico de guerra entre homens e máquinas. Mas o que é mais assustador é como esta ferramenta faz tremer até os grandes visionários da tecnologia.



A discussão sobre os efeitos da IA no nosso quotidiano, em que já marca presença assídua, voltou com o aparecimento do ChatGPT, uma ferramenta que entende e gera texto como um ser humano e que está a gerar controvérsia na área da edução, com os professores incapazes de perceber se as respostas são dos alunos ou da máquina.









