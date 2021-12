Aplicação contra o desperdício alimentar vence prémio Digital Sustainability Award

A aplicação digital 'Too Good Too Go' venceu o prémio de Digital Sustainability Award na cerimónia de entrega de prémios do Portugal Digital Awards 2021 (PDA21), realizada nesta quarta-feira.

Com o crescimento da preocupação com temas ligados à sustentabilidade, a cerimónia PDA21 criou uma categoria à altura do assunto com o objetivo de reconhecer a aplicação digital mais sustentável do país.

A aplicação vencedora é nada mais nada menos que uma plataforma digital contra o desperdício alimentar, que vende excedentes alimentares por um preço baixo. A iniciativa digital já conta com a participação de 3522 estabelecimentos comerciais, entre eles cafés, mercados e restaurantes que em conjunto, segundo a própria empresa, já salvaram mais de um milhão de refeições.