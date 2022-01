Apple alcança mais um recorde no mercado

A Apple é responsável por quase 7% do valor do índice S&P 500, de acordo com os dados Refinitiv, o mais alto para uma única ação no índice, numa altura em que o índice de referência está no pico.

A pandemia alimentou a procura de iPhones, MacBooks e iPads o que ajudou a empurrar a capitalização de mercado da empresa para além dos 2 triliões de dólares em Agosto de 2020 e a adicionar mais um trilião de triliões 16 meses depois.

"A Apple tem sido um dos principais negócios pandémicos para muitas pessoas e à medida que sairmos da pandemia... O fabricante do iPhone vai lutar um pouco", disse Edward Moya, analista de mercado sénior da Oanda em Nova Iorque.

"A próxima grande descoberta de produtos não está nem perto. Vai ser muito mais difícil para a Apple chegar aos quatro e cinco triliões do que foi para ela passar de dois para três".

A Apple planeia expandir-se em categorias tais como carros auto-condutores e aumentar a realidade à medida que procura reduzir a sua dependência dos seus iPhones mais vendidos que compensam mais de metade das suas receitas.

É de realçar que a Apple vale mais do que qualquer um dos principais índices regionais da Europa, incluindo o FTSE 100 da Grã-Bretanha, o CAC 40 da França, o DAX da Alemanha, o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália.