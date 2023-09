Apple lança atualização de segurança após saber que o software estava a ser usado para fornecer spyware comercial

O Pegasus é uma ferramenta de vigilância que permite o acesso remoto e a extração de dados de dispositivos sem ser detetado. Tem ainda a capacidade de usar a câmara e o microfone do telemóvel.





A Apple lançou uma atualização de segurança para iPhones e iPads (os telemóveis e tablets, respetivamente, da empresa norte-americana) após ter tomado conhecimento de que o 'software' estava a ser usado para fornecer 'spyware' comercial, avançou o Times of Israel.Em causa está o facto de o 'software' estar a ser "explorado ativamente" para fornecer um 'spyware' comercial, de nome Pegasus, desenvolvido e vendido pela empresa israelita NSO Group, segundo apuraram investigadores do Citizen Group.Os investigadores do Citizen Group apelam que os utilizadores de 'smartphones' da Apple atualizem de imediato os dispositivos.