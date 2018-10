Apple lança iPad sem botão “home” esta terça-feira

Empresa deverá apresentar novos modelos do iPad e do Mac na terça-feira.

A Apple deverá apresentar os novos modelos do iPad e dos computadores Mac. De acordo com a informação que está a circular na imprensa, os iPad terão um novo design, com os cantos mais redondos e bordas mais finas. Esta deverá ser a primeira grande mudança estética do iPad desde 2015.

Além destas mudanças de design, o botão que existe actualmente na parte dianteira, chamado de "home", deverá desaparecer. Mas manterá os botões de volume e para ligar e desligar. Para desbloquear o equipamento o aparelho vai contar com o sistema de reconhecimento facial. O novo iPad deverá também passar a ter uma ligação USB-C.

Os novos Mac deverão também ser actualizados, com novos processadores e algumas mudanças de design.

As novidades deverão ser apresentadas esta terça-feira, em Nova Iorque.