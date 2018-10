Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alemanha propõe taxa digital mínima global

Ministro das Finanças alemão pediu à OCDE para considerar proposta que acabará com a evasão fiscal.

Por Sónia Dias

O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, disse este domingo que apoia a introdução de um imposto mínimo global sobre os lucros dos GAFA - Google, Apple, Facebook e Amazon - e outras plataformas, como YouTube ou Airbnb, que aproveitam as disparidades do sistema tributário europeu para fugir aos impostos.



"Precisamos de uma taxa mínima de imposto que seja válida em todo o Mundo e a que nenhum Estado possa escapar", escreveu Scholz na sua coluna no jornal ‘Welt am Sonntag’. O ministro alemão já pediu à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) para considerar a sua proposta, que acredita ser a solução para a evasão fiscal.



A posição de Scholz surge poucos dias depois do ministro das Finanças francês ter avançado que existe "falta de vontade política" para que o novo sistema tributário entre em vigor. "Chega de conversa. Chega de palavras. Chega de desculpas!", disse Bruno Le Maire, que amanhã voltará a levar o tema à discussão no Parlamento Europeu. Recorde-se que a França propõe uma taxa de 3% sobre as receitas (não os lucros) dos gigantes tecnológicos, um valor estimado de 5 mil milhões de euros.



Também o governo espanhol apresentou esta semana uma proposta para criar um novo imposto sobre os serviços digitais, aplicado a empresas com rendimentos anuais superiores a 750 milhões de euros a nível mundial e acima de 3 milhões em Espanha, com o qual espera arrecadar 1200 milhões de euros.