Benfica avança com recurso por expulsão de Lema no clássico frente ao FC Porto

Encarnados deram conta dessa intenção durante esta quarta-feira.

No final do encontro, Rui Vitória comentou a expulsão. "Uma palavra ao Lema, que fez o primeiro jogo a sério no nosso estádio e se calhar não deveria ter sido expulso. Mas teve um desempenho que me agradou. Ficámos com menos um e tivemos de reunir as tropas e ganhar", disse, à BTV.





O Benfica vai avançar com um recurso sobre a expulsão de Lema, durante o clássico Benfica-FC Porto, por acumulação de amarelos, no passado domingo. Os encarnados deram conta dessa intenção durante esta quarta-feira."informamos que a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD apresentará os competentes recursos junto do Pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sobre os castigos aplicados ao jogador Lema e pela difusão de uma música no jogo realizado no Estádio da Luz no último fim de semana", pode ler-se em comunicado publicado no site oficial.Domingo no clássico, o Benfica viu um dos centrais ser expulso pelo terceiro jogo seguido. O vermelho foi exibido a Conti diante do Chaves (E 2-2), a Rúben Dias frente ao AEK (V 3-2) e dessa vez foi Lema.Há seis anos e meio que um jogador do Benfica não era expulso no Estádio da Luz, a contar para a Liga, no clássico com o FC Porto. Emerson havia sido o último a conhecer esse destino a 2 de março de 2012.