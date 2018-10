Prisão preventiva para homem suspeito de matar à facada após clássico Benfica-FC Porto

Agressões aconteceram pouco depois do jogo, em Salvaterra de Magos, alegadamente devido ao resultado final.

11:33

Marinhais, Salvaterra de Magos

As agressões aconteceram pouco depois do jogo, alegadamente devido ao resultado final do encontro (vitória dos encarnados).









Recorde-se que a vítima ainda foi assistida no local pela VMER de Santarém, mas o óbito acabou por ser declarado no local.









Um homem de 56 anos, suspeito de matar à facada outro homem após o clássico entre Benfica e FC Porto em, no domingo, foi condenado esta quarta-feira a prisão preventiva.O suspeito foi presente a tribunal esta terça-feira em Santarém, onde lhe foi decretada a medida de coação de prisão preventiva.