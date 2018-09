Ataque ao Facebook permite a hackers aceder aos dados de 50 milhões de utilizadores

O Facebook admitiu esta sexta-feira que foi alvo de um ataque à sua rede de computadores que deixou expostos os dados de 50 milhões de utilizadores.



O New York Times diz que a empresa descobriu a intrusão no início da semana, ao perceber que os hacker descobriram uma falha no código da rede social que lhes permitiu aceder às contas. O Facebook diz que resolveu a vulnerabilidade e apresentou queixa às autoridades.



Na manhã desta sexta-feira, cerca de 90 milhões de utilizadores tiram de sair e voltar a entrar nas suas contas, um procedimento habitual quando acontecem este tipo de ataques.



A empresa de Mark Zuckerberg diz não ter ideia de quem são os hackers nem qual o grau de acesso que tiveram aos dados da rede social.



Empresa enfrenta dias difíceis

O ataque dos 'piratas' informáticos surge num contexto particularmente difícil. O Facebook está a ser alvo de várias investigações, nos EUA e na Europa por não proteger devidamente os dados dos seus utilizadores e por permitir a divulgação de informações falsas.



Estima-se que mais de 2 mil milhões de pessoas usam o Facebook diariamente em todo o mundo e outros tantos usam as redes What's App e Instagram, também detidas pela empresa.









(Em atualização)