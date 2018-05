Audi “picou” Mercedes por gravar anúncio em Portugal com um… Audi!

Audi Portugal publicou uma imagem da comitiva da Mercedes a gravar um vídeo na zona do Guincho, com um Audi Q7!

Ao contrário do que acontece noutros países não costuma ser comum em Portugal ver marcas a assumirem abordagens mais engraçadas e directas para se "atirarem" aos seus principais rivais. Mas é precisamente isso que a Audi acaba de fazer com a… Mercedes! A notícia é avançada pelo Aquela Máquina.



É que a Audi Portugal acaba de publicar no seu Facebook uma imagem que mostra uma comitiva da Mercedes a gravar um vídeo em Portugal, na zona do Guincho, com um Audi Q7!



"Parabéns à Mercedes por ter escolhido as magníficas paisagens portuguesas para fazer o seu mais recente filme publicitário. E parabéns também por ter escolhido um Audi para filmar as cenas mais exigentes", pode ler-se na publicação da marca de Ingolstadt, que acabou com uma pequena provocação para a rival de Estugarda: "Até a Mercedes sabe que Audi é mais".