Cambridge Analytica teve acesso a dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook

O Facebook admitiu, esta quarta-feira, que o perfil da maioria dos seus utilizadores poderá ter sido usado por aplicações de terceiros.Numa publicação divulgada pelo diretor de tecnologia da maior rede social do planeta, Mike Schroepfer, a empresa estima que a consultora Cambridge Analytica terá conseguido acesso aos dados de 87 milhões de utilizadores, na sua maioria norte-americanos.Este número representa mais 37 milhões do que o anunciado inicialmente, quando o escândalo internacional foi conhecido. Recorde-se que a consultora foi acusada de ter usado os dados de milhões de potenciais votantes para influenciar o resultado das eleições norte-americanas, a favor da campanha de Donald Trump.Para além desta polémica, o algoritmo utilizado pela Cambridge Analytica também poderá ter sido fundamental para garantir a vitória do Brexit no Reino Unido.No texto oficial revelado hoje, Mike Schroepfer garante que a empresa está a tomar medidas para "restringir o acesso aos dados do Facebook" para prevenir casos similares.Tais medidas surgem no dia em que Mark Zuckerberg , fundador do Facebook, confirmou que irá participar numa audição no Congresso norte-americano. O depoimento está marcado para 11 de abril.