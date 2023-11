CEO da Web Summit defende que todos têm direito a expressar as suas opiniões sobre qualquer assunto

A presidente executiva (CEO) da Web Summit defendeu esta segunda-feira acreditar que "todos" em qualquer lugar têm o direito de expressar as suas opiniões sobre qualquer assunto e que se não houvesse liberdade de expressão estariam "vazios de ideias".

Katherine Maher falava na abertura da cimeira tecnológica em Lisboa, que conta com um recorde de 2.600 'startups', a qual termina em 16 de novembro.

"Acho importante dizer que acredito que todos, em qualquer lugar, têm o direito de expressar as suas opiniões sobre qualquer assunto, incluindo o que está a acontecer no mundo", afirmou a CEO "há apenas duas semanas", quando decidiu falar sobre saída do cofundador da Web Summit Paddy Cosgrave da presidência executiva da Web Summit.