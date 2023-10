China investiga tecnológica taiwanesa que fornece a Apple

As autoridades chinesas estão a investigar a tecnológica taiwanesa Foxconn, que fornece a Apple, tendo lançado uma auditoria a várias filiais do grupo na China, de acordo com o jornal estatal Global Times.

Segundo o periódico, citado pela agência AFP, várias filiais do grupo na China estão a ser alvo de uma auditoria fiscal, sendo que as instalações em causa se situam nas províncias chinesas de Guangdong (sul) e Jiangsu (leste).

As autoridades de Pequim estão ainda a investigar o uso de terrenos pela Foxconn, em filiais nas províncias centrais de Hunan e Hubei.

Não é claro qual o motivo que levou a estas investigações.

"O cumprimento da lei é um princípio básico para o nosso grupo em todo o mundo", disse a Foxconn num comunicado, acrescentando que está "a cooperar ativamente com as [autoridades] competentes para as operações em causa", acrescentou a empresa sem fornecer mais pormenores.

A Foxconn é um grande grupo que fornece muitas marcas internacionais, incluindo a Apple e conta com mais de um milhão de trabalhadores na China e várias fábricas e institutos de investigação.

Estas investigações ocorrem dois meses e meio antes das eleições presidenciais em Taiwan, um território insular com uma população de 23 milhões de habitantes que Pequim considera parte da China.

O fundador da Foxconn, Terry Gou, anunciou uma candidatura oficial às eleições presidenciais de Taiwan, previstas em janeiro do próximo ano, como independente.