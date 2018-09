Clientes na fila para comprar iPhones e receberam powerbanks da Huawei

Centenas de pessoas aguardavam na fila para poderem comprar os últimos modelos da Apple quando receberam um presente inesperado, em Singapura. A marca chinesa Huawei não perdeu a oportunidade e protagonizou uma estratégia de marketing original, na passada quinta-feira.

A empresa de tecnologia chinesa ofereceu mais de 200 baterias portáteis às pessoas que esperavam na fila para comprar iPhones, gozando com a autonomia destes smartphones que se mostra cada vez mais baixa.

As baterias eram entregues numa caixa branca onde podia ler-se: " Aqui está uma powerbank. Vais precisar disto. Cortesia da Huawei".

Há poucos meses, a marca chinesa ultrapassou a Apple, tornando-se a segunda marca de smartphones mais vendida em todo o mundo, precedida da sul-coreana Samsung.





Huawei staff were spotted giving out free powerbanks to Apple fans queueing overnight for the new iPhone Xs and Xs Max in front of the Apple Store along Orchard Road. Well played, Huawei! pic.twitter.com/q8nDUSdhZg