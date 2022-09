Donos de carros Tesla fazem greve de fome em protesto e Elon Musk responde: "sinto-me mais saudável"

Um grupo de proprietários de carros da Tesla estão "descontentes" com a marca e entraram em greve de fome como protesto pelas "múltiplas" avarias nos veículos elétricos. O protesto começou no fim de semana, antes da chegada do CEO da Tesla, Elon Musk, a Oslo, na Noruega, para uma conferência sobre energia, que decorreu esta segunda-feira.Os proprietários exigem uma ação da Tesla, após terem encontrado "uma série de avarias" nos seus veículos, avança o jornal britânico Daily Mail.Entre a lista de 29 avarias reportadas estão o facto dos bancos da frente encravarem, dos assentos feitos de couro vegano deformarem-se e da pintura exterior enferrujar.Após imagens do movimento terem aparecido nas redes sociais, Musk usou a sua página depara escrever: "A conselho de um bom amigo tenho feito jejum intermitente e sinto-me mais saudável". Alguns dos membros envolvidos no protesto viram a publicação do empresário como uma "referência cruel" ao movimento, referiu o Daily Mail.