Elon Musk quer que chip cerebral comece a ser testado em humanos dentro seis meses

Um casal norte-americano está na boca do mundo por ter visto nascer seis bebés de uma só vez, resultado de um tratamento de fertilidade. Um caso raro de sucesso, uma vez que os riscos de uma gravidez nestas condições são muito elevados. Portugal, em 2002, viveu um caso semelhante, com uma mulher madeirense. No entanto, o final não foi feliz, uma vez que os seis embriões não sobreviveram.