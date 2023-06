A notícia pode ser tão entusiasmante como perturbadora: as autoridades de Saúde dos Estados Unidos (Food and Drug Administration) autorizaram a Neuralink, empresa do magnata Elon Musk, a testar implantes cerebrais em seres humanos. Numa primeira instância, a tecnologia permitirá ajudar pessoas com lesões na espinal medula (tetraplegias) ou doenças neurológicas, como Parkinson, já que permitirá que o cérebro humano e um computador comuniquem diretamente.









Ver comentários