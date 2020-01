Especial tecnologia: Todas as novidades de trazer por casa

Uma bolinha amarela foi esta terça-feira a estrela da Consumer Electronics Show (CES), uma das maiores feiras mundiais de eletrónica de consumo do Mundo. A Ballie respondeu à chamada do apresentador e seguiu-o enquanto este anunciava as potencialidades do robô. Mas o que está mesmo a fazer história na feira de Las Vegas, nos Estados Unidos, é a exposição, pela primeira vez em 53 anos, de brinquedos sexuais.

O dispositivo amarelo da Samsung, uma espécie de assistente doméstica que também organiza agendas e sugere exercício físico, não foi a única grande aposta da marca para a CES. Os sul-coreanos levaram televisores flexíveis, os últimos modelos dos telemóveis Galaxy e até frigoríficos de última geração, tal como os seus concorrentes, como a LG e a Sony.

Aliás, a maioria das tecnologias que se tornaram indispensáveis nos últimos 50 anos foi apresentada pela primeira vez nesta feira americana. Mas com mais de 4400 expositores, as novidades deste ano estendem-se a áreas como o desporto, a saúde e a segurança, entre muitos outros domínios do quotidiano, como a sexualidade. Na verdade, é a primeira vez que uma empresa de brinquedos sexuais é aceite pela administração da CES, desde a sua fundação, em 1967.

A indústria automóvel também aproveita a CES para lançar as primeiras novidades do ano. A BMW e a Mercedes contam-se entre as marcas que mostram inovações, entre as quais a utilização de materiais reciclados.

A ganhar cada vez mais peso está também o desenvolvimento de novos produtos para animais, desde sistemas de GPS até caixas automáticas.

Até sexta-feira, centenas de novidades serão apresentadas ao Mundo que, no entanto, não ficará com todas.



PORMENORES

Inteligência artificial

Já integra muitos equipamentos, permitindo ajustar o desempenho em função das necessidades do consumidor.



Telemóveis 5G

É a nova geração móvel que garante velocidades muito mais elevadas, potenciando, nomeadamente, o comando à distância de dispositivos.



Resolução 8k

É a mais recente inovação tecnológica que irá revolucionar a forma de ver - e fazer - televisão, duplicando a definição do ecrã.