Esta semana poderá ter a experiência "rara e única" de ver o cometa Nishimura após o pôr do sol

Se gosta de apreciar o céu quando sai à noite ou está em casa, esta semana terá uma oportunidade "diferente e rara". O cometa Nishimura, descoberto há exatamente um mês pelo astrónomo japonês Hideo Nishimura, poderá ser visto nos próximos dias a olho nu, uma hora após o pôr do sol em Portugal."Será que o cometa Nishimura se tornará visível a olho nu? Dada a imprevisibilidade dos cometas, ninguém pode dizer com certeza, mas atualmente parece ser uma boa aposta", pode ler-se numa nota divulgada no site oficial da NASA.Segundo a Sky News, que cita o astrofísico Brad Gibson, trata-se de uma oportunidade rara e única, referindo que o uso de binóculos tornará a experiência ainda mais especial.

Desde a descoberta, Nishimura tem aumentado de brilho e a sua trajetória tem vindo a ser traçada. Esta terça-feira fará a sua maior aproximação, estando a 125 milhões de quilómetros do planeta Terra.





Ainda de acordo com o astrofísico Brad Gibson, em média, os avistamentos de cometas acontecem uma vez por década.