Facebook prepara-se para mudar de nome. Anúncio deverá surgir na próxima semana

A empresa do Facebook poderá anunciar uma mudança de nome na próxima semana, adianta o site de notícias especializado em tecnologia The Verge. Por enquanto, o novo nome ainda é segredo, mas o objetivo de Mark Zuckerberg será posicionar a empresa como uma produtora de tecnologia, em particular do metaverso, e não apenas de redes sociais.Segundo o The Verge, o presidente executivo da Facebook quer ficar associado à criação do metaverso, uma espécie de nova geração de realidade virtual. O novo nome ajudará a fazer essa transição, posicionando o Facebook como uma das marcas, ao lado do Instagram ou do Whastapp, e criando um nome chapéu mais abrangente.A mudança de nome deverá ser abordada na reunião anual do Facebook, agendada para 28 de outubro, mas o The Verge adianta que até pode acontecer mais cedo. Sem certezas, o jornal digital adianta ainda que o novo nome poderá estar relacionado com Horizon.Outro dos motivos que pode explicar a alteração que está a ser preparada é o escrutínio feroz sob o qual tem estado o Facebook, na sequência de documentos que colocam em causa a segurança na utilização das redes sociais.