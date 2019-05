Facebook quer criar rede de pagamentos em criptomoeda

Rede social pretende alargar o espetro do seu negócio ao e-commerce e, entre as novidades, está um projeto para criar um criptomoeda.

O Facebook quer lançar-se no mundo das moedas virtuais: o chamado "projeto Libra" pretende remunerar os utilizadores da rede social com uma nova criptomoeda em troca de verem anúncios publicitários.

De acordo com a notícia, avançada pelo Wall Street Journal, o Facebook está em conversações com dezenas de firmas financeiras e empresas de e-commerce para poder avançar com o novo sistema de pagamentos - um projeto no qual tem vindo a trabalhar há cerca de um ano.



Entre estas empresas estão a Visa e a Mastercard. O Facebook estará à procura de financiamento para o projeto na ordem dos mil milhões de dólares. Em relação aos sites de e-commerce, os contactos foram feitos no sentido de aceitarem pagamentos com a criptomoeda criada pelo Facebook.

A criptomoeda a ser criada estaria indexada ao dólar e seria transacionada com o auxílio da tecnologia blockchain.

Na passada terça-feira, o CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, sublinhou a importância que espera que os pagamentos e comércio privado venham a ter no futuro da rede social.



Na passada terça-feira, 30 de abril, o Facebook anunciou algumas alterações às redes sociais do grupo. O próprio Facebook vai ver mudanças no seu logótipo, na aplicação para o telemóvel e no próprio website. Por seu lado, o Instagram vai deixar de ter os ‘likes’ visíveis.