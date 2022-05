Falta de baterias para carros elétricos pode acontecer já em 2025, alerta chefe da Stellantis

Carlos Tavares, diretor executivo do grupo automóvel Stellantis, mostrou-se preocupado que o aumento da produção de carros eléctricos continue a não ser suficiente para a procura dos consumidores. Tavares afirmou esta terça-feira, numa conferência do Financial Times, que o setor pode começar já a ser afetado em 2025 com a escassez de baterias.O CEO da Stellantis referiu que está a existir forte investimento nas grandes fábricas de baterias da europa e nos fornecedores da China, Coreia do Sul e Japão. Ainda assim, considera que este esforço não será suficiente para as fabricantes automóveis e que terá de existir uma dependência externa. “Posso antecipar que teremos por volta de 2025, 2026, falta de baterias e, se não houver falta de baterias, haverá uma dependência significativa do mundo ocidental em relação à Ásia”.A mudança para a produção eléctrica poderá também criar “riscos geopolíticos” já que existe necessidade de extração de minerais provenientes de países que são vistos como rivais estratégicos, diz o The Guardian. No entanto, estas não são as únicas limitações que a indústria automóvel enfrenta, já que a falta de outras componentes, como os chips de computador, tem criado um prejuízo na ordem das centenas de milhões de euros.A Stellantis, que reúne marcas como a Peugeot, Fiat e Jeep, continua com a meta de vender apenas veículos eléctricos até 2030.