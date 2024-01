A Internet é atualmente um elemento básico na vida de mais de dois terços da população global. Numa altura em que grandes eventos globais afetam as tendências de pesquisa e os comportamentos online, a plataforma Hostinger divulga o seu relatório sobre os sites mais visitados em 2023.









O relatório mostra que as gigantes de tecnologia norte-americanas, como o Google e as redes sociais da Meta, continuam a liderar, mas também se verifica um crescimento na procura de plataformas de streaming e de comércio eletrónico.

O Google, motor de busca da Alphabet, continua a ser o mais pesquisado, com mais 87 mil milhões de visitas mensais. Logo a seguir surge a plataforma de partilha de vídeos YouTube, que pertence à mesma empresa, com perto de 33 mil milhões de visitas.









A completar o pódio está a rede social Facebook, da Meta, com uma média de 16,7 mil milhões de visitas todos os meses.

Em quarto lugar, a rede social Instagram, que também pertence à empresa fundada por Mark Zuckerberg, atrai quase 7 mil milhões de visitantes, enquanto o Twitter (atual X), de Elon Musk, fecha o ano com pouco mais de 6 mil milhões. Na sexta posição está o motor de busca chinês Baidu, que em 2023 alcançou uma média de 5 mil milhões de visitas mensais.





A enciclopédia online Wikipédia surge em sétimo, com 4,5 mil milhões. A plataforma revelou, entretanto, uma lista com as 25 páginas mais procuradas na sua versão em inglês este ano. No topo do ranking está a página sobre o ChatGPT, o chatbot de inteligência artificial da OpenAI, com mais de 49 milhões de visualizações.