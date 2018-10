Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apagão global no Instagram deixa utilizadores sem acesso às contas

Problema registado em todo o mundo também afetou utilizadores de Portugal.

08:34

A rede social Instagram esteve em baixo, ao início da manhã desta quarta-feira.



O problema, cuja origem é ainda desconhecida, afetou milhares de utilizadores em todo o mundo, que tentavam aceder à rede social através do telemóvel e do computador.



Muito utilizadores portugueses ficaram sem acesso às suas contas, mas o problema é global. Jornais internacionais falam de utilizadores do Reino Unido, Estados Unidos, Singapura e Austrália que se queixaram de não conseguir entrar na rede social.



O problema ficou resolvido por volta das 9h00 de Portugal, com os utliizadores a conseguirem voltar a aceder às suas contas.