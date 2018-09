Falha global deixa portugueses sem Facebook e Instagram

Europa, Leste dos Estados Unidos, Brasil e Filipinas também tiveram problemas.

22:09

Portugal é um dos países que, esta segunda-feira à noite, está a ser afetado por uma falha no Facebook. De acordo com o site Down Detector, uma grande parte dos utilizadores europeus não está a conseguir utilizar a rede social.Ainda no mesmo site, que recebe queixas dos utilizadores das redes sociais devido às falhas de funcionamento, é possível perceber que o problema se estende ao Leste dos Estados Unidos, Brasil e Filipinas.O problema no Facebook começou a ser reportado cerca das 22 horas em Portugal continental.Também a rede social Instagram está a ter problemas. Milhares de utilizadores no norte de França, Holanda e Bélgica não conseguem aceder ao site, um problema que afeta, embora em menor escala, outros países europeus, incluindo Portugal.