2,8 polegadas e 320x240 pixels. O dispositivo vai manter a

A versão vai manter as mesmas características que o antecessor, com exceção de alguns ajustes.A HMD Global, empresa responsável pela produção da Nokia, diz que o telemóvel vai parecer-se exatamente com o original. Prometem a mesma longevidade do produto e a duração de 21 dias da bateria que caracterizaram o modelo de 2001.