Portugal recebe os únicos aviões 100% elétricos e certificados do mundo adquiridos pela IFA

A IFA (International Flight Academy), empresa de formação aeronáutica em Portugal e sedeada no Aeródromo Municipal de Cascais, fez um investimento de 2,1 milhões de euros ao assinar um contrato com a empresa Textron Aviation para a aquisição de sete novos aviões da marca Pipistrel.

Segundo comunicado da IFA, dois dos aviões serão do modelo Velis Electro, um avião totalmente elétrico e alimentado por duas baterias de lítio que funcionam a água e que têm uma autonomia de voo de 50 minutos. Este é, também, o único avião certificado pela EASA (European Union Aviation Safety Agency) e que não existia, até agora, em Portugal.

Os outros cinco aviões são igualmente da marca Pipistrel mas do modelo Explorer. Primam pela instrumentação moderna com piloto automático avançado e GPS e ainda por serem equipados com paraquedas balísticos que funcionam como solução de último recurso, aumentando a segurança de voo.

"Estes novos aviões vêm de encontro à necessidade de aumento da nossa frota para correspondermos à procura crescente por parte dos alunos, nacionais e internacionais, interessados nos nossos diferentes cursos de formação de pilotos", refere José Madeira, Diretor Executivo do Grupo IFA.

José Madeira acrescenta que os dois aviões Velis Electro serão também "uma novidade absoluta na forma como a empresa encara o treino e o caminho que todos devemos percorrer até à neutralidade carbónica".

Explica que a "compra do único modelo de avião elétrico certificado no mundo e a estreia de um avião elétrico utilizado em instrução em Portugal é um grande motivo de orgulho para nós", constituindo um "marco de inovação" para os 25 anos da empresa.

O investimento feito da IFA permite à empresa ficar com 27 aeronaves na sua frota, a qual inclui também aviões das marcas Cessna, Grumman e Liberty. A empresa é ainda possuidora de dois simuladores de voo avançados de última geração; um ALX – Alsim e um Simnest Airbus A320, simulador de voo para aviões A320.