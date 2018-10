Portugueses cujas contas no Facebook foram alvo de ataque já começaram a ser notificados

Piratas informáticos acederam aos dados de mais de 29 milhões de contas. Portugal foi um dos países afetados.

Os utilizadores portugueses que foram vítimas de um indeterminado número de piratas informáticos que acederam aos dados de 29 milhões de contas do Facebook já começaram a ser notificados.De acordo com a rede social, o ataque acedeu a algumas informações pessoais dos utilizadores como o "nome, endereço de e-mail, número de telemóvel (...) data de nascimento e lcocalizações recentes".O incidente de segurança, que ocorreu no passado dia 25 de setembro, está a ser analisado pelo FBI e desconhece-se para já o número de contas portuguesas que foram implicadas.Através de uma "mensagem personalizada" enviada a cada um dos lesados, o Facebook fez saber que já foram tomadas medidas no sentido de proteger as contas.Apesar do ataque aos dados, a rede social ressalvou que o ataque não afetou o Messenger, Instagram e Whatsapp.