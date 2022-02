Os portugueses voltaram a comprar mais telemóveis no ano passado, apostando em equipamentos com a tecnologia 5G, recém-chegada ao mercado, e portanto mais caros. No total, gastaram 830 milhões de euros em smartphones, 516 milhões dos quais em modelos topo de gama, adiantou ao CM Francisco Jerónimo, vice-presidente da área de dispositivos da consultora IDC.