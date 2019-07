Recebeu uma chamada da Microsoft recentemente? Cuidado, pode ser fraude

Ligaram-lhe de um número desconhecido? Disseram-lhe que eram da Microsoft e notou um sotaque estranho ou a pessoa do outro lado da linha não falava sequer português?

Trata-se de um esquema fraudulento que, sob pretexto de um alegado vírus, é-lhe pedido que faça alterações no seu computador, para "deste modo ficar mais protegido". No entanto, se fizer estas alterações fica à mercê de quem está do outro lado.

O Correio da Manhã entrou em contacto com a Microsoft que negou estar a telefonar aos seus clientes com este tipo de declarações. A empresa tecnológica avançou ainda que tem conhecimento deste tipo de esquemas feitos em seu nome.



"A Microsoft não contacta diretamente clientes particulares para diagnóstico de incidentes, pelo que qualquer abordagem em nome de alegados funcionários da organização serão falsos", sublinhou a empresa em declarações ao CM.

A Microsoft deixa ainda o alerta: "Recomendamos que não responda a este tipo de contacto e que as vítimas façam queixa às autoridades competentes".

No site da empresa existe ainda uma secção com toda a informação relativa a golpes em nome da Microsoft.

Se receber este tipo de chamada, não solicitada por si, a empresa aconselha a desligar a chamada imediatamente.