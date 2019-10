Saiba quais os concelhos de Norte a Sul do País com a internet mais rápida

Velocidade de internet de Norte a Sul do País

A Internet móvel em Portugal tem grandes disparidades no que toca è velocidade, não só em termos de regiões mas também de serviço das operadoras.Um estudo da Deco que avaliou 112 concelhos mostra que há seis no País em que nenhuma das três operadoras móveis consegue uma velocidade acima de 10 megabytes por segundo. E noutros 31 só uma operadora consegue velocidades acima desse patamar. Assim, cerca de um terço dos concelhos tem problemas na rapidez de navegação.Os dados foram recolhidos através de cerca de 35 mil utilizadores de smartphone que descarregaram a aplicação ‘QualRede’, da Deco, para testar a velocidade oferecida pelo seu operador.Os seis com pior desempenho são Celorico de Basto, Valpaços, Lousão, Montemor-o-Velho, Penacova e Crato. Em termos distritais, Braga está no topo do ranking, com downloads efetuados a uma média de 28,1 Mbps.A Sul, é o distrito de Beja quem lidera, com uma velocidade média de 21,2 Mbps. Quando olhamos para os concelhos, Braga volta ao topo da lista, a registar downloads médios de 36,3 Mbps. Aliás, nesse concelho minhoto há também o recorde da velocidade mais rápida registada por uma operadora: a MEO oferece 58,2 Mbps. Na cidade da Guarda, há registo de rapidez idêntica: a Vodafone oferece no concelho 54,1 Mbps.Quanto às disparidades é no Norte e no Centro do País que se registam as maiores diferenças de rapidez na net móvel: apesar de Braga liderar, Vila Real, Portalegre e Santarém são os distritos mais lentos. E num mesmo concelho, há diferenças significativas: na Guarda, enquanto a Vodafone oferece 54,1 Mbps, a NOS não vai além dos 2,5 Mbps.O mesmo acontece em Nisa, onde os clientes da Vodafone conseguem usufruir de uma velocidade de 29,7 Mbps e os dispositivos NOS não conseguem passar dos 1,1 Mbps.Quanto ao concelho mais lento, ele localiza-se no Alentejo. O Crato tem a pior rede móvel: a NOS só regista 0,3 Mbps, a MEO 0,6 e a Vodafone 8,2.Num mesmo distrito, as diferenças são avassaladoras. Em Braga, a rapidez da sede de concelho não é replicável em Celorico de Basto, Vila Verde ou Esposende, todos com velocidades muito baixas. Em Beja, só há medições desse concelho. A NOS é a pior operadora.A Anacom quer arrancar com leilão de espetro para o 5G em abril de 2020 e ter o processo concluído em junho, anunciou o regulador.As operadoras vão poder apresentar candidatura para o concurso para o 5G em abril. Em janeiro é conhecido o regulamento do leilão.