seat vai produzir 100 ventiladores por dia com recurso a motores de limpa para-brisas

A conhecida marca de automóveis espanhola Seat, em parceria com duas empresas de Barcelona, apresentou um protótipo funcional de um ventilador artificial feito com base nos motores de limpa para-brisas.De acordo com os responsáveis pelo projeto, os ventiladores serão criados através das impresas 3D industriais da Seat, o que permitirá uma capacidade de produção que deverá atingir as 100 unidades por dia, já a partir da próxima semana.Os ventiladores são um dos equipamentos médicos mais importantes na batalha contra o coronavírus e podem ajudar a salvar vidas, existe uma grande carência a nível mundial.