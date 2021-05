"Sempre que preciso de usar IPhone, sinto que fui levado para Idade Média": diretor do Telegram critica Apple

O CEO da rede social Telegram, Pavel Dúrov, revelou várias desvantagens dos dispositivos da Apple e chamou os utilizadores de IPhone de escravos digitais."A Apple vende os telémoveis desatualizados a um preço inflacionado e as pessoas ficam presas ao ecossistema iOS ao utilizar os dispositivos", escreveu o empresário da rede social. "Sempre que preciso de usar aquele sistema operativo para testar a nossa aplicação, sinto que fui levado à Idade Média", acrescentou.Na opinião de Pavel Dúrov, em entrevista ao "The New York Times, os aparelhos não garantem atualizações eficientes por estarem limitados a especificações como telas de 60Hz, em vez dos ecrãs de 120Hz, usados em muitos telemóveis Android.