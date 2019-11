Site reproduz discursos de Joacine Katar Moreira sem gaguez

Há um site que reproduz na íntegra os discursos de Joacine Katar Moreira, deputada do partido Livre, na Assembleia da República, sem a gaguez que lhe é característica.O projeto https://semgaguez.pt/ , que se assume sem qualquer ligação partidária, pretende "criar um registo rápido das intervenções da deputada"."Embora as intervenções de todos os deputados sejam publicadas no site da Assembleia da República, esta publicação parece ser demorada. Assim, este projecto irá colocar o mais rapidamente possível a transcrição das intervenções da deputada, corrigindo e actualizando mais tarde conforme a transcrição oficial em Diário da República", pode ler-se na descrição do projeto.