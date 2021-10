'Supertempestade' solar pode causar apocalipse da internet, alertam investigadores

Uma tempestade solar, que se está a formar a 93 milhões de quilómetros da Terra, poderá ser a responsável por um "apocalipse na internet".



Sangeetha Abdu Jyothi, professora assistente da Universidade da Califórnia em Irvine, revelou as conclusões da pesquisa durante a conferência anual da Association for Computing Machinery.



relatório publicado, e partilhado pelo jornal New York Post, a docente alertou para a possibilidade da "supertempestade" poder "causar interrupções em larga escala na Internet, cobrindo todo o globo e durando vários meses".



Apesar da Terra ter um escudo magnético, as explosões solares podem produzir uma tempestade solar suficientemente forte, capaz de penetrar esse escudo no campo eletromagnético do planeta.



"A nossa infraestrutura [de internet] não está preparada para um evento solar em grande escala", revelou Jyothi à Wired, que sublinhou ainda algumas consequências do fenómeno como apagões generalizados, congestionamentos de tráfego em massa e um colapso na cadeia de abastecimento global. A docente alertou ainda para a inadequação dos cabos sumarinos, importantes na atual infraestrutura global



Esta não é, no entanto, a primeira vez que tal acontece. Em 1921, uma tempestade solar provocou incêndios em vários equipamentos elétricos em todo o mundo. Em 1989, uma tempestade solar cortou a energia no nordeste do Canadá, ainda antes do surgimento da internet.