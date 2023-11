Tem conta de gmail? Google anuncia que vai eliminar milhares de contas

A Google anunciou uma nova política que visa a exclusão permanente de milhares de contas de email que não sejam usadas desde 2021. A eliminação terá início no mês de dezembro. Segundo a empresa, serão eliminadas contas do Gmail, da Drive e Fotos que estão sem uso.



A nova política de contas da Google surge por razões de segurança e para evitar ameaças, como o spam, golpes de phishing e roubo de contas. "Se uma conta não for usada por um longo período de tempo, é mais provável que fique comprometida", lê-se no comunicado da Google.





A empresa vai enviar várias notificações a informar sobre o cancelamento definitivo das contas, tanto para o endereço principal, como também para o email de recuperação.Para manter uma conta Google ativa é necessário iniciar sessão pelo menos uma vez a cada dois anos. Todos os utilizadores que o fizerem não serão afetados por esta nova política. Caso tenha dispositivos conectados à conta Google para usar o Google Drive, o Youtube ou apenas descarregar aplicações no Google Play Store, não será abrangido pela nova política.