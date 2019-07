Vodafone lança nova plataforma de televisão criada em Lisboa

A Vodafone Portugal anunciou o lançamento da nova plataforma de televisão criada no centro de inovação Vodafone TV Hub, localizada em Lisboa.Em comunicado, a empresa de telecomunicações explica que a Vodafone TV é suportada por uma nova box, a VBox 4K, sendo que esta televisão foi criada a pensar nos clientes e é personalizada à medida de cada um.A Vodafone TV disponibiliza também a utilização das aplicações atualmente disponíveis -- HBO Portugal, Netflix, Youtube -- e introduz novas Apps, como o Youtube Kids ou Serviços Públicos, uma aplicação disponível apenas nesta plataforma, que permite a emissão de senhas eletrónicas e a renovação do cartão de cidadão, entre outras.Citado no comunicado, o diretor de marketing consumo da Vodafone Portugal, António Margato, justifica esta aposta ao referir que, "numa altura em que os hábitos de consumo dos consumidores estão a mudar, a Vodafone acompanha as tendências e apresenta uma televisão para todos mas feita a pensar em cada um".