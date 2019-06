Vodafone confirma falha técnica na rede internacional, mas situação "está corrigida"

A Vodafone confirmou esta quinta-feira ter havido uma "falha técnica na rede internacional" que afetou o acesso à internet em vários pontos de Portugal e da Europa, mas garantiu à Lusa que a situação já "está corrigida"."A Vodafone confirma a existência de uma falha técnica na rede internacional de acesso à internet. A situação já está corrigida e o serviço está a ser reposto gradualmente à máxima velocidade possível", pode ler-se no comunicado emitido pela operadora de telecomunicações.Desde as 15h00 que vários utilizadores da Vodafone começaram a sentir problemas no acesso à rede, algo que também se verificou noutros países como a Itália, Irlanda e Espanha, mas que a operadora garante já ter resolvido.