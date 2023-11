A Global Media (GM), empresa que detém o ‘Jornal de Notícias’, o ‘Diário de Notícias’ e a TSF, entre outros títulos, está a estudar várias medidas para reduzir custos e, em cima da mesa, está mesmo um despedimento coletivo que pode afetar até 150 postos de trabalho.A intenção de despedimento foi comunicada à redação do ‘JN’ pelas delegadas sindicais, depois de terem sido convocadas pela administração do grupo, agora liderado por José Paulo Fafe.teve acesso, as delegadas dizem que lhes foi dito que a GM vive uma situação financeira “muito complicada” e defendem ser “impossível continuar a fazer um jornal como o ‘JN’ com a machadada nos já parcos recursos que pode representar a anunciada intenção”.Esta sexta-feira a redação deste título reuniu em plenário. Recorde-se que, por outro lado, e depois de, nos últimos anos, ter perdido uma parte significativa dos seus quadros, o ‘DN’ tem sido reforçado com a entrada de jornalistas desde que a nova direção assumiu funções.