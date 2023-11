Dona do JN, DN e TSF prepara despedimento coletivo

As delegadas sindicais do Jornal de Notícias (JN) informaram esta quinta-feira a redação do diário portuense a intenção da Global Media Group (GMG) proceder a um despedimento coletivo "para contrariar uma situação financeira que dizem ser ‘muito complicada’", refere um comunicado. Osabe que, por exemplo, na TSF poderão ser despedidos até 30 trabalhadores. O jornal Público estima que os despedimentos possam atingir 150 pessoas.O comunicado assinado pelas delegadas sindicais refere a "impossibilidade de se continuar a fazer um jornal como o JN com a machadada nos já parcos recursos que pode representar a anunciada intenção" da GMG.Ao, a GMG afirmou que "como qualquer grupo que esteja presente neste setor, o GMG também atravessa dificuldades que naturalmente, à semelhança do que ocorre em outros grupos de media, exigem conter despesas, aumentar receitas e racionalizar os meios e recursos". Para combater esta circunstância, o grupo detentor do JN, Diário de Notícias e rádio TSF admite que "existem várias alternativas, algumas complementares, e que estão a ser estudadas".Para discutir este assunto, a redação do JN reúne em plenário na tarde desta sexta-feira.