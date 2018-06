Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV atinge barreira dos 6% de share diário

Canal do Correio da Manhã voltou a bater o seu próprio recorde, ultrapassando a concorrência.

Por Sónia Dias | 01:30

A CMTV continua a crescer de dia para dia e a conquistar cada vez mais telespectadores. Os resultados este domingo divulgados pela GfK mostram que o canal do Correio da Manhã voltou a bater o seu próprio recorde de audiências, chegando aos 6% de share diário no último sábado.



Toda a concorrência da CMTV ficou a larga distância, com a TVI24 a registar 3,4% de share e a SIC Notícias a ficar ainda mais longe, com 2,7%. Já a RTP 3 registou apenas 0,9% de share.



No total, 2 389 000 pessoas escolheram a estação do CM para estarem bem informadas, num dia que ficou marcado por dois acontecimentos principais. Se, por um lado, a Assembleia Geral do Sporting e a destituição de Bruno de Carvalho do clube leonino desde cedo eram considerados os assuntos do dia, a repentina indisposição do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita a Braga, deixou o País em alerta.



No horário nobre (das 19h00 à 01h00), a CMTV também liderou, estando sempre bem à frente da concorrência. O programa mais visto do dia foi o ‘CM Jornal 20H’, apresentado por Daniela Polónia, seguido do espaço de informação desportiva ‘Golos’.



Até ao momento, a CMTV, que está presente em todas as operadoras nacionais, liderou a informação do cabo em todos os dias do ano e continua a conquistar telespectadores com a garantia do rigor e independência da marca Correio da Manhã.