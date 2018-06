CMTV bate o seu próprio recorde absoluto de audiências

Canal do Correio da Manhã obteve a vitória número 165 em 165 dias do ano de 2018.

11:54

A CMTV voltou a bater o seu recorde absoluto de audiência, ao atingir 5,7% de share diário no dia de ontem.

A CMTV obteve a vitória número 165 em 165 dias do ano de 2018.

A cada minuto da emissão, são 96300 os espectadores que assistem à emissão da CMTV.

No total, há perto de 2milhões e 150 mil portugueses que viram a CMTV ao longo do dia de ontem.

No dia em que fez o melhor resultado de sempre, a CMTV registou sozinha 5,7% de share, acima da soma da SIC Notícias (2,6%) com a TVI-24 (3%).

O programa mais visto do dia no cabo foi o CM Jornal das 19.45, na CMTV, com uma audiência média de 2,5%, que corresponde a 238 mil espectadores em permanência durante todo o jornal apresentado por José Carlos Castro.

Também no horário nobre, a CMTV, ao fazer 5,5% de share, registou tanta audiência como a soma dos seus concorrentes, SIC Notícias (2,2%) e TVI-24 (3,3%).

Todos os dados são da responsabilidade da GFK.