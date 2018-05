CMTV com novo recorde absoluto

Canal lidera a informação no cabo, até ao momento, em todos os dias do ano: 138 vitórias em 138 dias.

A CMTV bateu o seu próprio recorde de audiências, ao atingir, esta sexta-feira, 5,6% de share médio diário.

É o melhor resultado de sempre da televisão do Correio da Manhã, presente no canal 8 de todas as plataformas de cabo.

A concorrência ficou a larga distância, com a SIC Notícias a registar 2,8% e a TVI 24 a registar 2,3%.

Juntas, ficam abaixo da audiência da CMTV.

Também no horário nobre a CMTV tem mais audiência que SIC Notícias e TVI24 juntas.

A CMTV registou 5,3% de share no horário nobre, contra 2,9 da estação de Carnaxide e 2,1 de Queluz de baixo.

Todos os dados são da GFK.