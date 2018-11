Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV é líder do cabo e passa fasquia dos dois milhões de telespectadores por dia

Canal do CM cresce mais de 10% relativamente ao mês anterior e bate novo recorde.

Por Sónia Dias | 01:30

A CMTV não pára de crescer e, em outubro, voltou a bater o seu próprio recorde de audiências ao alcançar um total de 2 milhões e 102 mil telespectadores por dia e um share mensal médio de 4,2%, o que equivale a 77 700 espectadores a cada minuto.



O canal do Correio da Manhã reforça, mais uma vez, a liderança entre os canais de informação nacional no cabo ao registar uma subida superior a 10% em relação aos resultados obtidos em setembro, quando registou perto de 70 200 telespectadores por minuto.



Este é o 22º mês consecutivo em que a CMTV ocupa o primeiro lugar no mercado de informação nacional do cabo. Além de liderar em todos os dias do mês, a televisão do CM bate o seu próprio recorde e apresenta o melhor resultado mensal desde que iniciou emissões (a 17 de março de 2013).



Bem longe da CMTV, líder há quase dois anos consecutivos, ficou a SIC Notícias, com 1,9% de share, e a TVI24, que desceu para 1,7%, o que significa que a CMTV teve mais audiência que os seus dois principais concorrentes juntos. A RTP3 no cabo teve com 0,9% de share mensal, segundo dados da GfK/ CAEM.



Também no horário nobre (das 19h00 à 01h00), a televisão do CM - que emite em todas as plataformas do cabo na posição 8 mas ainda não está na TDT - continua a ser a preferida dos portugueses.



No mês passado, registou neste período um share médio de 3,5%, contra 1,6% da TVI24, 1,5% da SIC Notícias e 0,8% da RTP3 no cabo.