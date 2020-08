Ljubomir Stanisic é o próximo alvo da SIC

Apesar da crise que a comunicação social atravessa e da possível evolução televisiva nos próximos meses (com reflexos no investimento publicitário), a saída de Cristina Ferreira libertou dinheiro para a SIC poder apostar em novos rostos de entretenimento. E o canal de Paço de Arcos já definiu um dos seus próximos alvos: Ljubomir Stanisic.O polémico chef jugoslavo tem atualmente contrato com a TVI e prepara-se para começar a gravar, a meio de setembro, uma nova temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’. O início das gravações chegou a estar previsto para antes do verão mas Ljubomir teve de ser operado na sequência de uma lesão no joelho, noticiada em primeira mão pelo, o que atrasou as gravações. Já com o chef recuperado, a pandemia da Covid-19 obrigou a adiar os trabalhos para depois do verão. "Estamos atualmente a acertar o formato em função dos constrangimentos", refere ao CM fonte da estação de Queluz de Baixo.Mas, no fim do ano, Ljubomir fica livre das obrigações com a TVI e poderá rumar à SIC. Osabe que a direção de Programas do canal tem feito várias abordagens para que Ljubomir se mude definitivamente e até já estuda possíveis formatos para que possa brilhar na SIC e liderar audiências, tal como acontece sempre que ‘Pesadelo na Cozinha’ está em antena na TVI. Segundo a ‘TV Guia’, a SIC está disposta a oferecer-lhe condições financeiras e técnicas como nunca teve em Queluz de Baixo.