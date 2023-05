A revelação do caso de agressão em que Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba, esteve envolvido antes de ir para o Governo, em 2017, na RTP - revelado na semana passada pelo CM -, está a gerar nova polémica na empresa pública.



A Comissão de Trabalha- dores (CT) aproveitou a oportunidade para atacar a administração, comparando este caso ao de Hugo Cadete, que recentemente esteve suspenso seis meses, com um processo disciplinar, acusado de “olhar fixamente” para um superior hierárquico - o caso foi entretanto encerrado com três dias de suspensão, perda de vencimento e antiguidade (Cadete já anunciou que vai recorrer para os tribunais).









