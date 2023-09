O Correio da Manhã é o único jornal a vender em média mais de 40 mil exemplares por edição, alargando assim a vantagem sobre o semanário ‘Expresso’ e atingindo uma quota de 61,3% entre os diários de informação geral.





CM vende por dia em banca uma média de 40 238 jornais, muito acima do segundo mais vendido, o ‘Expresso’, que só sai uma vez por semana e que vende em média 39 640 exemplares.



De acordo com o relatório de agosto da Associação para o Controlo de Tiragem (APCT) sobre o primeiro semestre do ano, divulgado na quinta-feira, ovende por dia em banca uma média de 40 238 jornais, muito acima do segundo mais vendido, o ‘Expresso’, que só sai uma vez por semana e que vende em média 39 640 exemplares.

A quota de mercado do Correio da Manhã entre os jornais de informação geral é agora de 61,3%.









Leia também Correio da Manhã atinge 61,3% de quota de mercado dos jornais diários O segundo lugar desta tabela é ocupado pelo ‘JN’, cujas vendas em banca desceram 15% em relação ao período homólogo, seguido do jornal ‘Público’ e do ‘Diário de Notícias’.

Note-se que 2023 foi marcado pela reformulação gráfica do CM, que levou a uma melhor perceção do jornal pelos portugueses. Ao longo dos últimos meses, vários rostos conhecidos do CM e da CMTV têm visitado pontos de venda de norte a sul do País, como forma de agradecimento àqueles que, diariamente, fazem chegar o jornal às mãos dos leitores. Este mês, a iniciativa vai chegar a lojas e quiosques do distrito de Bragança.





No que diz respeito a outros títulos do grupo Cofina, o jornal ‘Record’ continua a liderar entre os desportivos (com 13 097 exemplares vendidos em banca).



A revista ‘Sábado’ também colhe as preferências no seu segmento (12 197). A revista ‘TV Guia’ alcançou uma média de 22 467 exemplares e o jornal ‘Negócios’ de 582.