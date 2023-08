Correio da Manhã atinge 61,3% de quota de mercado dos jornais diários

é o único jornal a vender em média mais de 40 mil exemplares por edição, alargando a vantagem sobre o semanário Expresso e atingindo uma quota de 61,3% entre os diários de informação geral.De acordo com o relatório de agosto da Associação para o Controlo de Tiragem (APCT) sobre o primeiro semestre do ano, esta quinta-feira divulgado, ovende por dia em banca uma média de 40238 jornais, muito acima do segundo mais vendido, o Expresso, que só sai uma vez por semana e que vende em média 39640 exemplares.A quota de mercado doentre os jornais de informação geral é agora de 61,3%. Em segundo está o JN, cujas vendas em banca desceram 15% em relação ao período homólogo, seguido do Público e do DN.