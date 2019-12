A família amarela mais famosa do mundo está de parabéns. Os Simpsons celebram 30 anos

Matt Groening

Os Simpsons AINDA não foram cancelados. Novo episódio - "Todd, Todd, Why Have You Forsaken Me?" vai ser emitido este domingo

", escreveu Al Jean no Twitter.

.@TheSimpsons STILL not canceled. New episode "Todd, Todd, Why Have You Forsaken Me?" on this Sunday. pic.twitter.com/fhaHrgm3iN — Al Jean (@AlJean) November 29, 2019

A série Os Simpsons está de parabéns: a família amarela mais conhecida no mundo faz 30 anos.Criada por, o primeiro episódio da série de animação estreou nos Estados Unidos da América, no canal Fox, a 17 dezembro de 1989.Ao longo dos anos, os produtores têm habituado o público às peripécias de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie e dos vários habitantes de Springfield. Os episódios contam muitas vezes com a participação de várias figuras bem conhecidas do público como celebridades, atores, atletas, políticos, entre eles o português Cristiano Ronaldo.A série é conhecida pelas previsões futuristas frequentes, como é o caso da eleição presidencial de Donald Trump, prevista e transmitida num episódio em 2000, muito antes da vitória de 2016 do atual presidente dos EUA.Com 670 episódios emitidos em 31 temporadas, Os Simpsons são a série mais longa da televisão norte-americana.A história da família de Springfield arrecadou já mais de 30 Emmys e é atualmente transmitida em mais de 70 países.Nas últimas semanas surgiu o rumor sobre o possível fim da série. Numa entrevista ao compositor, Danny Elfman, este afirmou que a série de animação estava no seu "último ano". No entanto, o produtor desmentiu a notícia através de uma publicação na rede social Twitter: