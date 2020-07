Acionista da Global Media é sócio de acusado por associação criminosa

O principal acionista da Global Media, Kevin Ho, é sócio e parceiro de negócios de Ng Kuok Sao, arguido num caso de associação criminosa para vender autorizações de residência, no âmbito do caso do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).A empresa Hunan (Macau) foi utilizada em pelo menos dois pedidos de fixação de residência com informação que a acusação acredita ser falsa, avança o HojeMacau. Esta empresa foi criada em agosto de 2009 e Kevin Ho é apresentado como gestor da mesma, assim como Ng Kuok Sao e Tang Zhang Lu, o outro proprietário.Ng Kuok Sao, sócio do maior acionista da Global Media Kevin Ho, e a mulher Wu Shu Hua são os principais arguidos no julgamento do caso IPIM. Ambos estão acusados de terem criado uma associação criminosa para venderem fixações de residência em Macau.